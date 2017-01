05.01.17 - 06:50

Achtung: Glatte Straßen im Kreis Coesfeld

Es ist tückisch auf unseren Straßen im Kreis Coesfeld - die Fahrbahnen sehen nass, aber nicht glatt aus. Es täuscht - sie sind es aber. Radio Kiepenkerl-Hörer Lukas hat uns gerade per WhatsApp geschrieben: Zwischen Hausdülmen und dem Flugplatz Borkenberge ist es gefährlich. Fahren Sie heute Morgen besonders vorsichtig zur Arbeit. Streuwagen sind ausgerückt - die Polizei ist alarmiert. Einige Autofahrer sind schon gerutscht. Zum Beispiel ist ein Autofahrer am frühen Morgen bei Seppenrade auf glatter Straße gerutscht und in den Graben gefahren. Dann hat es in der Nacht noch einen Unfall auf der Münsterstraße in Dülmen gegeben - hier prüft die Polizei noch, ob tatsächlich Glätte die Ursache war. Ja - und am Abend hat es mehrere Unfälle auf rutschigen Straßen gegeben. Dabei ist es in den meisten Fällen bei Beulen im Blech geblieben. Jetzt - zum Start des Berufsverkehrs ist es noch recht stressfrei für die Polizei. Achtung, nicht nur Straßen sind stellenweise gefährlich glatt - sondern auch Geh- und Radwege.