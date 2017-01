05.01.17 - 06:49

Feuer in Coesfelder Gaststätte ausgebrochen

Vor wenigen Minuten hat die Feuerwehr einen Brand in Coesfeld in einer Gaststätte in der Bauerschaft Sirksfeld gelöscht. Eine Mitarbeiterin der Gaststätte hatte um kurz nach fünf Uhr Flammen und Qualm bemerkt und schnell die Feuerwehr gerufen – die rückte mit gut 30 Mann aus. Menschen wurden nicht verletzt. Das Haus ist allerdings verrußt und beschädigt durch die Hitze des Feuers. Vermutlich ist das Feuer durch einen kokelnden Topf auf dem Herd in der Küche entstanden. Das klärt die Polizei noch abschließend.