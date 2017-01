05.01.17 - 15:28

Glätteunfälle alarmieren Verkehrssicherheitsberater im Kreis Coesfeld

Die Glätteunfälle aus der Nacht im Kreis Coesfeld haben die Verkehrssicherheitsberater alarmiert. In den kommenden Tagen wir es noch deutlich kälter - vor allem nachts droht Glätte auf den Straßen. Winterreifen sind in diesen Wochen Pflicht für alle Autofahrer - Sommerreifen führen schon bei einem geringen Tempo zu einem deutlich längeren Bremsweg. Passieren dabei Unfälle, drohen Strafen und Probleme mit der Versicherung. Gefährlich wirds außerdem auch durch gefrierende Feuchtigkeit auf der Windschutzscheibe - eine frostsicherer Scheibenwischanlage ist daher nicht nur wünschenswert, sondern gesetzlich vorgeschrieben. In der Nacht waren fünf Autos im Kreis verunglückt. In Herbern und Lüdinghausen überschlugen sich sogar zwei Fahrer. Eine Frau wurde schwer verletzt.