05.01.17 - 17:35

Hundezählung in Olfen verlängert

In Olfen geht die Hundezählung in die Verlängerung. Das hat die Stadt heute Abend angekündigt. Zwar hatten im vergangenen Jahr Helfer bereits die meisten Haushalte besucht. Allerdings gibt es noch weiße Flecken auf der Karte. Die Helfer sind im Auftrag der Stadt unterwegs und sollen nachhalten, wieviele Hunde in Olfen leben. Das ist wichtig für Sie, um nicht Betrügern aufzusitzen: die Helfer dürfen nicht in ihre Wohnung und können sich ausweisen. Die Angaben zu Hunden in Ihrem Haushalt sind freiwillig.