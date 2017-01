05.01.17 - 14:46

Kreis arbeitet an Großprojekt für Azubi-Nachwuchs

Einen freien Ausbildungsplatz zu besetzen, das ist inzwischen für immer mehr Firmen im Kreis Coesfeld ein heißes Eisen. Längst gibt es nicht mehr genug geeignete Bewerber. Der Kreis Coesfeld versucht den Unternehmen jetzt unter die Arme zu greifen. Er bereitet einen Berufskennenlerntag vor, an dem über 2tausend Schüler im Kreis Coesfeld teilnehmen sollen. Heute Nachmittag legt er hierfür einen wichtigen Grundstein. Chefs aus dem ganzen Kreis Coesfeld kommen heute ins Kreishaus in Coesfeld. In großer Runde sitzen sie zusammen und überlegen, wie sie die Schüler der achten Klassen für sich gewinnen können. Geplant ist entweder Anfang April oder Mitte Mai die Schüler zu sich in den Betrieb zu holen. Insgesamt an drei Tagen sollen die Jugendlichen jeden Tag in eine andere Firma hineinschnuppern. Insgesamt knapp 2.400 Schüler sind dabei. Noch gibt es aber nur für jeden fünten einen Platz. Der Kreis hofft, dass sich heute viele weitere Firmen für die Idee begeistern.