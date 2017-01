05.01.17 - 06:48

Neuer Schnellbus von Datteln nach Münster

Viel Zeit, Geduld und starke Nerven sind heute Morgen nötig, wenn Sie von Olfen oder Seppenrade ohne Auto nach Münster zur Arbeit kommen wollen. Zwei Busfahrten und ein Umstieg in Lüdinghausen sind nötig. Heute Morgen gibt es die gute Nachricht für Sie: Schon in einem halben Jahr ändert sich alles. Ab Juli fährt ein durchgehender Schnell-Bus von Datteln nach Münster. Der Bus sammelt dann auf dem Weg Fahrgäste in Olfen, Seppenrade und Lüdinghausen ein. Das Unternehmen Regionalverkehr Münsterland als künftiger Betreiber erstellt die Fahrpläne. Und es bereitet eine Werbe-Kampagne vor. Die neue Linie soll schnell bekannt werden. In Datteln ist mittlerweile die Wendeschleife an der Kinderklinik fertig - hier drehen die Busse künftig um. Wegen dieses Bauprojekts und wegen komplizierter Absprachen zu Fahrkarten-Preisen hatte sich die längere Schnellbuslinie verzögert. Eigentlich sollte sie schon vor einem halben Jahr an den Start gehen. Olfener und Seppenrader sparen durch den neuen Schnellbus künftig zehn Minuten Fahrzeit nach Münster.