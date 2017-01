05.01.17 - 12:32

Pläne für abschließbare Fahrradkäfige am Bösenseller Bahnhof stocken

Immer wieder sind Fahrraddiebe an Bahnhöfen im Kreis Coesfeld am Werk. Deshalb will die Gemeinde Senden zusätzliche abschließbare Fahrradparkplätze am Bahnhofsvorplatz aufstellen. Die Pläne geraten aber gerade ins Stocken... Die Gemeinde hat heute den weiteren Fahrplan vorgestellt. Das Problem ist, dass die Gemeinde nicht auf ihrem eigenen Gelände baut – dann würde es zügig gehen. Der Platz an der angrenzenden ehemaligen Gaststätte muss frei bleiben, für Rettungswagen. Die Gemeinde muss mit ihren Plan also auf Bahngelände verwirklichen. Und das ist der Knackpunkt. Das muss sich die Gemeinde von der Bahn genehmigen lassen – und das ist ein zäher Prozess. Eigentlich wollte die Gemeinde in diesen Tagen den Antrag für Fördergeld losschicken – der bleibt jetzt erst mal in der Schublade. Frühestens startet der Bau für zusätzliche abschließbare Fahrradparkplätze im kommenden Jahr. Die Fahrradparkplätze gehören zu dem großen Projekt den Bahnhof barrierefrei umzubauen. Geplant ist im kommenden Jahr damit zu beginnen.