05.01.17 - 19:27

Schrankenanlagen in Lüdinghausen und Dülmen sorgen für Probleme

Im Kreis Coesfeld gibt es zur Zeit Probleme an mehreren Bahnübergängen. Die Polizei ist in Lüdinghausen und Dülmen im Einsatz. In Lüdinghausen geht auf der Seppenrader Straße eine Schranke nicht mehr hoch. Die Polizei sperrt zeitweise die komplette Straße. Hier müssen Sie sich auf Umwege einstellen. Ein ähnliches Bild bietet sich in Dülmen auf der Münsterstraße. Das Problem hier ist: die Ampeln an der Schranke zeigen Dauerrot. Darüber fahren dürfen sie nicht, auch wenn kein Zug kommt. Das wäre zu gefährlich. Auch hier sind bereits Techniker verständigt. In beiden Fällen kann die Polizei noch nicht einschätzen, wie lange es dauert.