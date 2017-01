05.01.17 - 16:02

Seit heute für Volksbegehren gegen Turbo-Abitur abstimmen

Seit heute dürfen wir im Kreis Coesfeld für ein Reizthema abstimmen. Sollen die Schulen zum Abitur nach 9 Jahren Gymnasium zurückkehren? Das fordert eine Bürgerinitiative. Sie sagt. Durch die verkürzte Schulzeit sind Kinder einfach überlastet. Jeder wahlberechtigte Mensch in NRW - das heißt alle Deutschen ab 18 Jahren - kann mitmachen. Entweder sie unterschreiben auf Unterschriftenlisten einer Initiative. Oder aber Sie wenden sich an Ihre Stadt oder Gemeinde. Ein knappes halbes Jahr lang können Sie auch hier unterschreiben.

Die Initiative will das Schulgesetz ändern. Und zwar so, dass es das Abitur wieder nach 9 Jahren - also nach der Jahrgangsstufe 13 gibt. Mindestens eine Million Unterschriften muss NRW-weit zusammenkommen. Dann muss der Landtag über das Gesetz abstimmen. Sagt er "Nein" und danach sieht es bei der derzeitigen rot-grünen Mehrheit im Landtag aus - dann kommt es zum Volksbegehren. Das heißt - an einem Tag sind alle Menschen in NRW dazu aufgerufen, nochmal abzustimmen. Sie allein können das Gesetz dann durchdrücken.

In den meisten Rathäusern ist es wohl möglich, die Unterschriften im Bürgerbüro abzugeben. So planen es unter anderem Billerbeck und Nordkirchen. Sie warten auf Post der landesweiten Bürgerinitiative - die muss ihnen nämlich die Unterschriften schicken. Und dann liegen sie auf und warten auf Menschen, die mitmachen. Außerdem müssen Städte und Gemeinden Mitarebeiter überzeugen, an Sonntagen zu arbeiten. Denn das Land schreibt vor, dass es auch an vier Sonntagen nötig sein muss, auf den Listen zu unterschreiben.



Im Internet finden Sie die Listen zum Volksbegehren HIER.