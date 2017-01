06.01.17 - 06:50

Bahnschranken in Lüdinghausen öffnen sich wieder

Sie sparen sich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit Umwege auf den Hauptdurchfahrtsstrecken in Lüdinghausen und Dülmen. Schranken-Probleme an Bahnübergängen sind erledigt. In Lüdinghausen störten am Abend dauerhaft geschlossene Schranken an der Seppenrader Straße den Feierabendverkehr für gut eine Stunde. In Dülmen an der Münsterstraße blieben die Schranken stundenlang – bis kurz nach Mitternacht unten. Die Polizei passte auf, dass Autofahrer in der Warteschlange kontrolliert umdrehten.