06.01.17 - 06:51

Coesfeld berät über Videoüberwachung auf Schulhöfen

Wir sorgen uns um unsere Sicherheit - der schlimme Anschlag in Berlin vor über zwei Wochen verstärkt das noch. Das beschäftigt Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld zur Zeit: Helfen mehr Kameras für mehr Sicherheit? Forscher haben am Abend eine Studie vorgestellt: Vier von fünf Deutschen wollen mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen. Coesfeld hatte nach einer Einbruchserie in Schulen und vielen Fahrraddiebstähle darüber beraten - sie bleibt aber weiter skeptisch. Die Stadt hat sich jetzt in Nachbarorten umgehört - die schon Kameras auf Schulhöfen haben. In Ascheberg, Herbern und Lüdinghausen sind die Kameras nur außerhalb der Schulzeiten aktiv. Es gehe darum, Zerstörungswut nach Schulschluss zu verhindern. Aus dem selben Grund prüft auch Olfen gerade Kamera-Standorte an Schulen. In Coesfeld habe es keine vergleichbaren Fälle in dem Ausmaß gegeben, sagt die Stadt. Sie will aber versuchen, das Sicherheitsgefühl der Bewohner zu erhöhen. Mehr Licht oder bessere Fahrradständer seien eine Lösung.