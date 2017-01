06.01.17 - 06:48

Davertcup in Ascheberg startet

Es ist für viele Fußball-Fans im Kreis ein Highlight zum Ende dieser Arbeitswoche: Eines der größten Hallenturniere im Kreis Coesfeld und im Münsterland startet heute in Ascheberg. In der Sporthalle an der Nordkirchener Straße geht es um den Davertpokal aus. Organisator Ludger Rüschenschmidt und sein Team haben viel vorzubereiten - heute Nachmittag treffen sich alle für allerletzte Absprachen. Die einzelnen Mannschaften sind für verschiedene Abschnitte zuständig - die Damen kümmern sich zum Beispiel um den Kuchen. Das dreitägige Turnier beginnt heute Abend.