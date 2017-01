06.01.17 - 14:28

Engpässe: Streudienste kämpfen nicht nur mit Glätte

Mit den Minusgraden sind auch kreisweit wieder die Streudienste im Einsatz. Viele Menschen haben sich an diesen Gedanken allerdings noch nicht gewöhnt. Mancherorts haben die Streudienste mit Engstellen zu kämpfen, kommen teilweise gar nicht durch. Das ist vor allem früh morgens auf Schulwegen ein Problem, warnt die Stadt Coesfeld. In der kommenden Woche starten die Schulen kreisweit wieder. Unter anderem haben Autofahrer auf der Loburger Straße, der Billerbecker Straße oder auch an der Friedhofsallee ungünstig über Nacht ihre Fahrzeuge abgestellt. Morgens zwischen 04:00 und 05:00 Uhr sei da stellenweise kein Durchkommen mehr, berichtet der Coesfelder Bauhof. Die Folge dürfte viele Anwohner nicht erfreuen: Streuwagenfahrer klingeln notgedrungen bei den benachbarten Häusern, um sich einen Weg zu bahnen.