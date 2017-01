06.01.17 - 15:32

Neues VHS Programm beendet Gerüchteküche um höhere Preise

Mit Spannung haben viele das neue Kursheft des Volkshochschulkreises Lüdinghausen erwartet. Gerüchte um höhere Kurspreise machten die Runde. Heute hat der Volkshochschulkreis die neue Kursübersicht vorgestellt: die Preise sind gleichgeblieben, sagt Leiter Christoph Hantel. Er spricht von einem Missverständnis in der entsprechenden Ausschussitzung. Das Thema höhere Kursgebühren sei für das neue Programm noch nicht aktuell - und voraussichtlich auch nicht im kommenden Jahr akut. Insgesamt gibt es ein ähnlich umfangreiches Angebot, wie im vergangenen Jahr. Es gibt mehr Entspannungs- und Tanzkurse. Ein Fehler ist allerdings in der Übersicht abgedruckt, die am Wochenende abgedruckt ist: der Kurs für den Pole Dance - Turnen an einer Stange - ist gestrichen. Er sei statisch nicht umsetzbar.