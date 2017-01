06.01.17 - 06:49

Volksbegehren gegen Turbo Abi

Sie haben ab sofort die Möglichkeit Ihre Stimme gegen das Turboabitur - also das Abitur nach 8 Jahren - im Internet abzugeben. Gegner rufen dazu auf, beim landesweiten Volksbegehren mitzumachen. Städte und Gemeinden im Kreis bereiten jetzt Listen vor - ab Anfang Februar liegen sie meist im Bürgerbüro aus. Außerdem müssen neue Dienstpläne her - an vier Sonntagen sollen die Menschen im Rathaus unterschreiben können. Gegner sorgen sich beim verkürzten Abi unter anderem über zu viel Stress für die Schüler. Befürworter sehen es als nötig an, damit Schüler im internationalen Vergleich nicht hinten anstehen. In vielen Ländern ist ein Abitur nach 8 Jahren schon lange Standard.