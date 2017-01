07.01.17 - 08:53

Busse statt Züge auf Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Bei dem Schnee auf den Straßen setzen einige Menschen im Kreis Coesfeld auf die Bahn als Alternative. Das ist aber heute auf dem Weg ins Ruhrgebiet nervig. Auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet baut die Bahn an Oberleitungen. Das bedeutet, alle Züge fahren nur bis Recklinghausen. Hier müssen Sie in einen Bus umsteigen. In Gelsenkirchen geht es mit dem Zug weiter. Sie brauchen sage und schreibe eine Stunde länger! Am Sonntag fahren die Ersatzbusse sogar schon ab Haltern. Erst am Montag soll alles fertig sein. Die Ersatzfahrpläne finden Sie HIER.