07.01.17 - 08:56

Dülmener diskutieren über Folgen von Elektronikmarkt-Aus

Das geplante Stadtquartier auf dem Overbergplatz

Viele Dülmener zieht es heute auf dem samstäglichen Einkaufsbummel zum Telepoint-Elektronik-Markt am Krankenhaus. Doch das geht nicht mehr lange. Ende Februar schließt er. Der Eigentümer stellt die Kette ein. Längst diskutieren Dülmener über die Folgen. Schon vor einigen Jahren hatte Investor Concepta versucht einen Elektronik-Markt nach Dülmen zu holen - und zwar an die Münsterstraße. Dann zog der Telepoint an die Halterner Straße in die direkte Nachbarschaft. Inzwischen entsteht das kleine Einkaufszentrum auf dem Overbergplatz - besteht hier noch eine Chance auf einen Elektronikmarkt? Einige Dülmener schlagen vor das geplante Fitnessstudio zum jetztigen Telepoint zu verlagern - und einen neuen Elektroniker ins Zentrum zu holen. Daraus wird nix - sagt Investor Concepta. Die Mietverträge für die größten neuen Läden sind schon fix. Das Fitnessstudio, ein H&M, ein Schuhladen und ein Drogeriemarkt ziehen auf den Overbergplatz. Im September soll schon alles fertig sein.