07.01.17 - 08:47

Erste Weihnachtsbaumsammelaktionen im Kreis Coesfeld

Vor genau zwei Wochen haben wir alle noch um den Weihnachtsbaum herum gesessen und Geschenke ausgepackt. Jetzt ist der Baum aus vielen Wohnzimmern im Kreis Coesfeld verschwunden. Die ersten Ehrenamtlichen starten heute damit, die Bäume einzusammeln - und zwar in Billerbeck, Südkirchen, Havixbeck, Hohenholte, Senden und Darfeld. Dick einpacken - das ist für alle oberstes Gebot. Denn unter anderem in Billerbeck sind die Weihnachtsbaumeinsammler der Landjugend um Leonie Wiesmann Stunden draußen unterwegs. Die Billerbecker Landjugend sammelt Geld für Vereine und die RKK Aktion Lichtblicke - für Kinder und Familien aus der Region, die in Not geraten sind. Die Rettungsschwimmer der DLRG in Havixbeck klingeln an Haustüren um Spenden für ihre Fahrt ins Pfingstlager und das Sommerfest. In Darfeld treffen sich die Weihnachtsbaumeinsammler erst heute Mittag. Ab 13 Uhr sollten die Weihnachtsbäume vor den Türen liegen. Vorher sind in Darfeld noch viele Sternsinger unterwegs.

