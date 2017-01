07.01.17 - 08:46

Fußball-Hallenturniere im Kreis Coesfeld starten durch

Auf den Sportplätzen im Kreis Coesfeld liegt eine dicke Schneedecke. Fußballspielen ist nur in der Halle möglich. Zum Beispiel in Ascheberg. Hier geht der Davertcup heute weiter. Und vier Teams stehen schon in der Endrunde. Union Lüdinghausen, Gelb-Schwarz Cappenberg, der SC Capelle und TuS Ascheberg.



Auch in Coesfeld startet heute ein gut besetztes Hallenfußballturnier. Zwölf Teams sind dabei. Die Organisatoren der DJK Coesfeld treffen sich heute Nachmittag um alles vorzubereiten. In diesem Jahr wieder in der Halle am Schulzentrum. Wegen der Flüchtlingsunterkunft ging es im vergangenen Jahr rüber zum Pictorius-Kolleg.