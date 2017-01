07.01.17 - 11:10

Geschäftssterben im Kreis Coesfeld geht weiter - Getränkemarkt in Darup bald dicht

Überall im Kreis Coesfeld verabschieden sich kleinere Geschäfte - vor allem in kleineren Orten hat das große Wirkung. In Darup schließt an diesem Wochenende das letzte Geschäft, in dem Dorfbewohner hin und wieder mal Kleinigkeiten besorgen konnten. Der kleine Getränkemarkt an der Coesfelder Straße. Liebevoll nannten ihn Daruper "Ihren kleinen Kühlschrank". Ob eine Kiste Bier für den Geburtstag nachkaufen, Bratwürstchen für einen spontanen Grillabend oder Aufbackbrötchen aus der Tiefkühltruhe - auch am Wochenende war das möglich. Aber die Zahlen stimmten nicht, bilanziert der Betreiber. Er dreht Sonntagabend zum letzten Mal den Schlüssel um. Auf den geplanten neuen Dorfladen im Alten Hof Schoppmann müssen Daruper noch länger warten. In diesem Jahr erarbeiten Kreis, Bürgergenossen und der Verein Interkulturellenoch ein Konzept. Geplant ist, den Dorfladen im ehemaligen Kuhstall einzurichten. Das kann aber noch Jahre dauern.