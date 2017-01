08.01.17 - 09:43

Laurentiuskirche in Senden schließt für Renovierungsarbeiten

Ab 11.15 Uhr sitzen Katholiken in Senden zum letzten Mal für lange Zeit in ihrer Kirche. Ab heute Mittag bleibt sie für fast ein Jahr geschlossen. Arbeiter renovieren sie. Die Pläne hatten in den vergangenen Jahren für Streit gesorgt. Ein Teil der Gemeinde war dagegen. Der Altar rückt aus dem Chorraum in die Mitte der Gemeinde - an vier Seiten von Bänken umgeben. Allerdings bleibt das Sakraments-Türmchen anders als geplant an seinem Platz und auch der Kreuzweg wird nicht abgehängt. Gottesdienste finden künftig unter anderem in der Evangelischen Kirche statt. Am 1. Advent soll die katholische Kirche wieder öffnen.