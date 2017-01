08.01.17 - 09:47

Sieben Glätteunfälle im Kreis Coesfeld seit Samstagmittag auf extrem glatten Straßen

Teilweise ist es im Kreis Coesfeld heute Morgen noch richtig glatt und noch dazu neblig. Allerdings ist das ganz große Chaos auf den Straßen ausgeblieben. Am Nachmittag und am Abend hatte sich ja plötzlich Eis auf den Straßen gebildet, weil der Boden gefroren war und fieser Nieselregen runterkam. Die Menschen im Kreis Coesfeld haben sich aber offenbar gut drauf eingestellt. Seit Samstagmittag zählt die Polizei sieben Glätteunfälle - das sei extrem wenig. Autos rutschten in Lüdinghausen und Dülmen von der Straße. Dabei wurde niemand verletzt.