08.01.17 - 09:41

Viel Hallen-Action für Fußballer im Kreis Coesfeld

Viele Fußballer im Kreis Coesfeld mussten und müssen an diesem Wochenende bei Hallen-Turnieren ran. In Coesfeld gewann der SC Reken das große Hallenturnier der DJK Coesfeld. Im Elfmeterschießen setzte sich der A-Ligist gegen die zwei Klassen höher spielende TSG Dülmen durch.



Und beim Davert-Pokal in Ascheberg haben es weitere vier Teams in die Endrunde geschafft. Und zwar der VfL Senden, der FC Nordkirchen, der SV Herbern und Concordia Albachten.