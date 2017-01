08.01.17 - 09:44

Weihnachtsbaumsammler trotz Schnee und Kälte erfolgreich im Kreis Coesfeld unterwegs

Mit Glätte und Schnee hatten auch die Weihnachtsbaum-Sammler im Kreis Coesfeld zu kämpfen. In den ersten Orten sind sie losgezogen und haben die ausgedienten Bäume abgeholt. Mit den Winterwetter kamen rund 25 Landjugend-Mitglieder in Billerbeck um Franziska Wiesmann gut klar. "Zwischenzeitlich hat man sich gedacht: ,Es ist ganz schön kalt', aber da wir die ganze Zeit gelaufen sind, ging es. In der Mittagspause konnten wir uns auch alle wieder aufwärmen." Insgesamt 500 Euro an Spenden sind reingekommen - davon gehen 250 Euro für die Radio-Kiepenkerl-Aktion-Lichtblicke für Familien in Not. Allen Spendern recht herzlichen Dank.