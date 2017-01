09.01.17 - 06:40

Ab heute gelten zusätzliche Busangebote im Münsterland

Die neue Arbeitswoche hat begonnen - und für Sie gelten ab heute neue Busfahrpläne. Gut für Sie: Zusätzliche Busse fahren über Merfeld nach Bocholt und Münster oder von Coesfeld über Velen nach Borken. Busunternehmen im Kreis Coesfeld wollen zudem auch immer mehr Vorteile für Smartphonenutzer anbieten. Die Regional Verkehr Münsterland, aber auch das Unternehmen Westfalenbus arbeiten zum Beispiel daran, WLAN in ihren Bussen anzubieten. Unterwegs mit dem Bus können Sie nach und nach in immer mehr Bussen kostenlos ins Internet. Außerdem liefert eine App auch Daten in Echtzeit. So können Sie live sehen, ob ihr Bus pünktlich kommt oder noch auf sich warten lässt.