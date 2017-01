09.01.17 - 20:04

Update: Noch kein Ende der Unitymedia-Probleme absehbar

Unitymedia-Kunden im Kreis Coesfeld müssen auch heute Abend noch mit Problemen leben. Rund 5000 Kunden unter anderem in Dülmen, Lüdinghausen, Coesfeld und Rosendahl sind von einem beschädigten Glasfaserkabel betroffen. Heute Mittag fielen Internet, Fernsehen und Telefon aus. Am Abend hatten Techniker die beschädigte Stelle immer noch nicht genau eingegrenzt. Das Unternehmen setzt deshalb jetzt mobile Satelliten-Einheiten ein. Sie senden ein TV-Signal und sorgen dafür, dass die betroffenen Kunden zumindest wieder einige Fernsehprogramme sehen können. Wann wieder alles funktioniert, konnte das Unternehmen am Abend noch nicht sagen.