09.01.17 - 19:50

Ungewisse Zukunft der Aula-Pläne in Herbern

Die Pläne für den Umbau der Hauptschul-Aula in Herbern sind fertig. Der Kreis muss sie noch genehmigen. Die Gemeinde hofft spätestens im Februar auf eine Antwort. Gibt der Kreis grünes Licht, heißt das aber noch nicht, dass die Gemeinde die Aula auch wie geplant umbaut. Grund ist der Umbruch in der Schullandschaft. Die Profilschule in Ascheberg läuft aus, an ihrer Stelle entsteht eine Zweigstelle der Gesamtschule Nordkirchen. Die Gemeinde geht davon aus, dass das Hauptschulgebäude in Herbern langfristig überflüssig ist. Deshalb berät die Politik in den kommenden Wochen, ob es die große oder eine verschlankte Umbaulösung für die Schulaula in Herbern geben soll.