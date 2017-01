09.01.17 - 19:45

Werbebanner für Rosendahler Meisterschaften geklaut

Die Organisatoren der Rosendahler Meisterschaften sind sauer. Unbekannte haben schon zum zweiten Mal das Werbebanner für das Hallenfußballturnier geklaut. Es hang an einem Zaun am Kreisverkehr in Osterwick. Wenige Tage vor dem Turnierrstart am vergangenen Wochenende verschwand es. Dabei hatte es das Organisatorenteam extra mit Schlösser am Zaun befestigt. Im Vorjahr hatten nämlich schon einmal Unbekannte das Banner gestohlen. Das Team hat den Diebstahl der Polizei gemeldet und hofft jetzt das Ganze über Zeugenhinweise aufklären zu können.