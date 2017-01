09.01.17 - 06:44

Wirtegemeinschaft zufrieden mit neuem Festzelt-Standort in Dülmen

Ein paar Wochen noch arbeiten und zur Schule und dann steht das erste große Highlight dieses Jahres an: Wir schmeißen uns in die Kostüme und feiern Karneval! In Dülmen ändert sich dann etwas: Weil das neue Stadtquartier auf dem Overbergplatz entsteht, weicht das Fest-Zelt auf den Hüttendyk aus. Da war früher das alte Hallenbad und ist jetzt der große Parkplatz. Stadt und Wirte haben ihre alternative Lösung jetzt vorgestellt. Klar - der Weg in die Innenstadt ist weiter. Aber: Ausgelassen feiernde Dülmener, laute Musik aus den Boxen, rege Gespräche auf dem Weg zum Toilettenwagen. Leise ist das nicht - und deshalb wollte die Stadt das Zelt auf keinen Fall auf den neuen Parkplatz an der Nonnengasse stellen. Zumal hier zweimal im Jahr die Kirmes ist. Auch auf dem Marktplatz gibt es schon genug Remmidemmi das Jahr über. Also nun ans Hüttendyk: noch relativ innenstadtnah und mit wenig Wohnhäusern drumherum. Die Wirtegemeinschaft um Antonius Preun findet den neuen Standort gut. Und auch die Polizei freut sich über kurze Wege. 100 Meter weiter ist die Dülmener Polizeiwache.