10.01.17 - 06:51

Gespannt warten wir auf das neue "Unwort des Jahres"

Vor allem Deutschlehrer und Schüler, aber auch sonst sind heute Morgen viele Menschen im Kreis Coesfeld gespannt auf das diesjährige Unwort des vergangenen Jahres. Das soll unseren Blick auf unsere eigene Sprache richten - und zeigen, was wir mit ihr machen. Wortschöpfungen und um die Flüchtlingsdebatte stehen zur Auswahl. Für Sprachwissenschaftler Nils Bahlo von der Uni Münster logisch. Die Flüchtlingsdebatte habe Deutschland in diesem Jahr erneut beschäftigt. Daher sei es durchaus naheliegend, dass ein Wort aus der Flüchltingsdebatte zur Wahl steht oder sogar gewählt wird. Damit seien sowohl negative als auch positive Zusammenhänge verbunden.

Sozialtourismus, Lügenpresse und Gutmensch sind in den vergangenen Jahren Unwörter gewesen. Das aktuelle steht heute Vormittag um 10 Uhr fest.