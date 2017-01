10.01.17 - 19:49

Im Bundesvergleich wenig E-Bike-Unfälle im Kreis

E-Bikes – also Fahrräder mit elektrischem Antrieb – gehören inzwischen zum Straßenbild im Kreis Coesfeld. Die Verkaufszahlen steigen und die Unfallzahlen deutschlandweit ebenfalls. Im Kreis Coesfeld zieht die Polizei heute eine nicht ganz so düstere Bilanz. 40 Unfälle mit E-Bikes gab es in den vergangenen zwei Jahren bei uns. Das sei im Vergleich zu anderen Regionen eher wenig. Allerdings sind auch zwei Menschen bei Unfällen mit E-Bikes gestorben. Deshalb ist es der Polizei wichtig über die Risiken aufzuklären. Autofahrer schätzten oft die Geschwindigkeit von E-Bikes falsch ein und auch E-Bike-Fahrer selbst unterschätzten das eigene Tempo. Anfang April organisiert die Polizei einen Aktionstag in Billerbeck auf dem Gut Holtmann. Auf einer Teststrecke sollen Fahrer dabei ein besseres Gefühl für das Tempo eines E-Bikes bekommen.