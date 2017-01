10.01.17 - 12:44

Kreis Coesfeld diskutiert über "Volksverräter" als Unwort des Jahres

Das neue Unwort des Jahres ist heute Mittag Thema am Essenstisch zuhause, in der Mensa oder beim Bäcker... Volksverräter ist das Unwort des Jahres – eine Jury hat es heute Vormittag vorgestellt. Mit dem Begriff beschimpfen rechte Pöbler oft Politiker. Für Sprachwissenschaftler Nils Bahlo von der Uni Münster stellt sich das aktuelle Unwort in die Tradition der vergangenen Jahre. Ein Wort, das aus dem rechten Spektrum stammt. Rechtspopulismus habe in in jüngster Zeit eine große Rolle gespielt - da sei die Wahl der Jury nachzuvollziehen. Das Unwort des Jahres soll Sprache sensibilisieren und auf undifferenzierten, verschleiernden oder diffamierenden Gebrauch aufmerksam machen.