10.01.17 - 19:57

Land arbeitet weiter an Finanzierung für Dülmener Südumgehung

Eine südliche Umgehungsstraße soll künftig für weniger Verkehr in Dülmens Innenstadt sorgen. Hinter dem Fördergeld dafür steht aber weiter ein Fragezeichen. Ein Treffen mit NRW-Verkehrsminister Michael Groschek hat heute neue Versprechen gebracht, aber noch keine konkrete Zusage. Der Minister sagte nur, dass er und seine Mitarbeiter an einer Lösung arbeiten. Er halte die Straße für notwendig. Ein Tunnel für die künftige Umgehung unter der Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet hindurch ist schon fertig. Das Geld hat die Stadt Dülmen vorgestreckt. Dülmens Bürgermeisterin und der Landrat sind nach dem Treffen heute aber anscheinend zuversichtlich. Sie kündigten an die Pläne weitervoranzutreiben und die Unterlagen für die Suche nach passenden Firmen vorzubereiten.