10.01.17 - 15:29

Trauer um Altbundespräsident Roman Herzog

Wir wünschen uns Politiker, die sagen, was Sache ist. So einer sei der frühere Bundespräsident Roman Herzog gewesen, sagt Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler, Klaus Schubert von der Uni Münster. Heute kam die traurige Nachricht. Roman Herzog ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Unvergessen bleibt die sogenannte "Ruck"-Rede während seiner Amtszeit. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit rief er die Menschen auf nicht allein auf den Staat zu vertrauen, sondern selbst daran mitzuarbeiten die schwierige wirtschaftliche Situation zu überwinden. Roman Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Ursprunglich war er Jurist und Hochschullehrer. Erst mit 39 Jahren ging er in die Politik. Später war er unter anderem Richter und Präsident des Bundesverfassungsgerichts.