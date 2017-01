10.01.17 - 06:48

Unbekannte klauen erneut Banner bei Fußballturnier in Rosendahl

Hoffentlich taucht das Werbe-Banner für das Hallen-Fußball-Turnier am vergangenen Wochenende in Rosendahl wieder auf! Das hoffen die Organisatoren des Teams. Sie hoffen, dass eine Anzeige bei der Polizei Hinweise bringt - und sie fragen sich, ob es ein schlechter Scherz ist. Denn schon im vergangenen Jahr hatten Unbekannte das Banner geklaut. In diesem Jahr haben die Organisatoren das Banner mit Schlössern gesichert. Die Diebe haben das Banner abgeschnitten und mitgenommen. Echt ärgerlich!