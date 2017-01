10.01.17 - 06:57

Update: Unitymedia Probleme sind behoben

Das ist die erste Frage dieses Morgens, die sich viele Radio Kiepennkerl-Hörer jetzt stellen: Klappt es wohl wieder mit dem Internet? Bei den meisten Kunden des Anbieters Unitymedia sollte es jetzt wieder funktionieren. Beim Telefon und Internet hat es über Stunden bis in den Abend hinein Probleme gegeben.

Ein Kabelschaden ist Schuld gewesen. Etwa 5000 Menschen unter anderem in Dülmen, Lüdinghausen, Coesfeld und Rosendahl waren betroffen. Genaue Ursache war ein Riss in einem Glasfaserkabel. Übergangsweise hat der Anbieter seine Kunden per Satellit versorgt. Die Reparaturarbeiten des Glasfaserkabels sind aufwendig. So ein Kabel besteht ja aus einzelnen Fasern, die die Techniker einzeln wieder zusammenführen müssen.