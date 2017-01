10.01.17 - 12:42

Zusätzliche diebstahlsichere Fahrradparkplätze am Bahnhof in Appelhülsen rücken näher

Sie stellen Ihr Fahrrad morgens auf dem Weg zur Arbeit am Bahnhof ab – und kommen nachmittags zurück und das Rad ist futsch! Wie ärgerlich ist das denn? Damit die Zahl der Fahrrad-Diebstähle abnimmt, bauen immer mehr Städte und Gemeinden zusätzliche abschließbare Käfige fürs Fahrrad... Im Laufe des Frühjahrs startet in Appelhülsen die Firmensuche. Noch in diesem Jahr sollen die neuen Abstellplätze fertig sein. Bislang kamen hier über 40 Räder unter. Wegen der großen Nachfrage rüstet die Gemeinde auf.