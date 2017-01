11.01.17 - 19:30

Drei Einbrüche in Schulen und Kitas im Kreis

Schulen und Kitas sind nachts verlassen - das wissen Einbrecher und suchen sie sich immer wieder als Ziel aus. Allein heute zählt die Polizei im Kreis drei neue Fälle. In der Wieschhofgrundschule in Olfen durchwühlten Unbekannte Schränke und Schubladen. In Lüdinghausen stiegen Unbekannte in die St. Elisabeth Kita und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ein. Bei allen drei Einbrüchen flüchteten die Täter ohne Beute. In Lüdinghausen geht die Polizei von denselben Tätern aus, einen Zusammenhang mit dem Einbruch in Olfen hält sie für unwahrscheinlich.