11.01.17 - 13:02

Einbrüche in KiTa und Berufskolleg in Lüdinghausen

Schon wieder sind Kindergarten- und Schuleinbrecher im Kreis Coesfeld unterwegs gewesen – diesesmal in Lüdinghausen. Unbekannte hatten gegen Mitternacht an den Türen des Familienzentrum Sankt Elisabeth gewerkelt – und das mit aller Gewalt. Die Alarmanlage schrillte und verscheuchte die Unbekannten. Die Polizei klingelte Kindergartenleiterin Stefanie Rabe-Hellkuhl aus dem Bett. Sie hat sich den Schaden in der Nacht noch angeschaut – und heute den Kindern erklärt, was passiert ist. Für Kinder ist es eine spannende Sache - ängstlich sind sie nicht. Sie haben ihren Eltern heute eine Menge zu erzählen. Kurz nach diesem Einbruch stiegen Unbekannte in das Richard-von Weizsäcker-Berufskolleg ein. Die Polizei geht davon aus, dass beide Fälle zusammenhängen. Sie erhoffen sich wichtige Hinweise von einem Zeugen, der die Unbekannten beobachtet hat.