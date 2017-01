11.01.17 - 13:05

Feuerwehr-Einsatz sorgt für Stau in Lüdinghausen auf der Seppenrader Straße

Viele Polizei- und Feuerwehrwagen haben am späten Vormittag den Verkehr in Lüdinghausen an der Seppenrader Straße ins Stocken gebracht. Grund war ein Wasserrohrbruch. In einem unbewohnten Gebäude war im Keller vermutlich der Warmwasserboiler geplatzt. Der Keller stand unter Wasser. Wegen der Feuerwehrwagen gab es einen Rückstau auf der Straße. Feuerwehr pumpte den Keller ab. Alles halb so wild - das Gebäude ist sowieso reif für den Abbruch.