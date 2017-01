11.01.17 - 13:08

Gute Nachricht zum Mittagsessen: Wasserrohrbruch in Havixbeck repariert!

Anwohner der Schul- und Schützenstraße in Havixbeck freuen sich: Endlich fließt wieder Wasser aus den Hähnen. Mitarbeiter des Versorgers Gelsenwasser haben das Leck gefunden und geflickt... Richtig gewerkelt haben die Mitarbeiter mit Bagger und Schüppe! Das dicke Loch in der Straße ist nicht zu übersehen. Es hat länger gedauert, der Ursache des Wasserrohrbruchs auf den Grund zu kommen. Ein Bagger baggerte sich zum Ruhr vor – am Ende zogen alle lange Gesichter: Es war die falsche Stelle!!! Also noch ein Versuch – und diesesmal war es erfolgreich. Ein Riss in einem größeren Rohr – das kann schon vorkommen, sagte uns der Versorger. Das Rohr liegt in der Erde, Erde bewegt sich – und Risse entstehen im schlimmsten Falle. Jetzt ist alles repariert – Mitarbeiter verfüllen das Loch jetzt. Später kommen Pflastersteine drauf und ihn Ihrem Feierabend haben Sie in der Kreuzung Schulstraße/Schützenstraße wieder freie Fahrt.