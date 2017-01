11.01.17 - 06:50

Hoffnung für neue Südumgehung in Dülmen - Vorbereitungen laufen

Hoffentlich hat das Klinkenputzen im NRW-Verkehrsministerium was für Dülmen gebracht. Es geht um das Geld für die Südumgehung. Minister Michael Groschek hat neue Versprechen gemacht, aber noch keine konkrete Zusage. Er sagte am Dienstag nur, dass er und seine Mitarbeiter an einer Lösung arbeiten. Er halte die Straße für notwendig.

Ein Tunnel für die künftige Umgehung unter der Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet hindurch ist schon fertig. Das Geld hat die Stadt Dülmen vorgestreckt. Ein Tunnel für die künftige Straße unter der Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet hindurch ist schon fertig. Das Geld dafür hat die Stadt Dülmen vorgestreckt, obwohl die Zusage für Fördergeld fehlt. Dülmens Bürgermeisterin und der Landrat sehen es positiv und machen sich schon mal langsam an die Firmessuche für die Straßenarbeiten.