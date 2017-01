11.01.17 - 13:07

Ölspur in Dülmen auf dem Quellberg

Es sind zum Glück nur kleine Umwege, die Sie in Dülmen auf dem Quellberg fahren. Ärgerlicher ist es für Anwohner an der Straße "An de Kohdränk" - die Straße ist gesperrt, eine Ölspur zieht sich seit dem Vormittag durch das Wohngebiet. Die Feuerwehr rückte aus, streute ab - den Rest erledigt jetz tien Spezialfirma. Es dauert vermutlich noch Stunden, ehe die Straße gereinigt ist. Wer das Öl verloren hat, ermittelt die Polizei noch.