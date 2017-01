11.01.17 - 06:48

Reiter aus dem Kreis Coesfeld beim Hallen-Reitturnier in Münster

Mit einer extra Portion Hafer stärken sich einige Pferde im Kreis Coesfeld heute Morgen zum Frühstück. Sie starten zusammen mit ihren Reitern beim großen Hallen-Reitturnier in Münster. Es startet heute um 9 Uhr. Reiter des Altkreisverbandes Lüdinghausen und des Kreisreiterverbandes Coesfeld sind mit dabei. Zum Beispiel Leonie Alichmann aus Dülmen. Sie ist morgen dran und heute schon mächtig aufgeregt, vor allem weil bei einem Mannschaftsspringen der Teamgeist zählt - schließlich wolle man seine Mannschaft nicht enttäuschen. Da komme es darauf an, die Anspannung im Griff zu haben. Wie unsere Reiter beim großen Hallen-Reitturnier in Münster abschneiden, Sie hören es hier bei Radio Kiepenkerl.