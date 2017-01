11.01.17 - 06:53

Wasserrohrbruch in Havixbeck in der Schulstraße

Für viel Wasser in Havixbeck auf der Schulstraße an der Kreuzung mit der Schützenstraße sorgt gerade nicht etwa der Regen. Ein Wasserrohr in der Straße ist vermutlich gebrochen. Die Feuerwehr ist schon früh gegen 5.30 Uhr ausgerückt und hat sich das ganze angeschaut. Wasser sprudelt durch Risse. Mitarbeiter des Versorgers Gelsenwasser verschaffen sich jetzt einen genaueren Überblick und gehen auf Fehlersuche.