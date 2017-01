11.01.17 - 19:24

Weihnachtsbäume bis Abholtermin windgeschützt lagern

In einigen Orten haben Gruppen und Vereine die ausgemusterten Weihnachtsbäume schon abgeholten, in vielen steht das am kommenden Wochenende noch an. Oft liegen die Bäume schon jetzt vor den Häusern. In Ascheberg beispiellsweise sorgt das im Moment für Probleme. Der teilweise stürmische Wind erfasst Bäume und weht sie auf die Straße. Das ist eine Unfallgefahr. Grundsätzlich gilt: Lagern Bäume draußen, müssen sie windgeschützt verstaut sein. An die Straße oder auf den Bürgersteig dürfen Sie die Bäume frühstens am Abend vor dem Abholtag legen, besser ist es Sie warten bis zum Morgen des Abholtages. Wann die Weihnachtsbaum-Sammeltrupps in ihrem Ort unterwegs sind , lesen Sie HIER nach.