Aktuell: Wasserrohrbruch in Senden

Infos aus der Radio Kiepenkerl Nachrichtenredaktion: Kochen, eine Wärmflasche einfüllen oder die Hände waschen. Das ist in einigen Straßen in Senden gerade schwierig. Hier gibt es aktuell einen Wasserrohrbruch. Betroffen sind die Straßen Am Wortbach, Bredewinkel, die Buldener Straße und die Schulze Bremer Straße. Der Versorger Gelsenwasser ist dabei das kaputte Rohr zu reparieren. Sie müssen einen Teil komplett austauschen. Daher dauern die Arbeiten länger. Der Versorger hat draußen drei Standrohre aufgebaut - an denen bekommen die Anwohner übergangsweise Wasser. Gegen 17 - 17:30 Uhr soll alles wieder laufen.