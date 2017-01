12.01.17 - 06:35

Dressurreiter schaffen 2. Platz in Münster - heute Bauernolympiade

Ach Mensch - fast hätten es die Dressurreiter des Kreisreiterverbandes Coesfeld beim großen Turnier in der Halle Münsterland ganz nach oben auf das Sieger-Treppchen geschafft. Beim Westfalentag verpasste das Dressurteam am Abend hauchdünn den Sieg. Aber auch der zweite Platz ist klasse! Radio Kiepenkerl sagt: Herzlichen Glückwunsch!!! Die Springreiter des Kreisreiterverbandes Coesfeld belegten Platz 10. Höhepunkt heute in der Halle Münsterland ist die Bauernolympiade mit Teams aus Appelhülsen, Bösensell und Havixbeck/Hohenholte.