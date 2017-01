12.01.17 - 14:35

Fernsehsendung bringt neue Hinweise zu Mordfall in Greven

Vor knapp zwei Jahren finden Spaziergänger in Greven im Nachbarkreis Steinfurt eine verkohlte Leiche in einem ausgebrannten Auto. Die Polizei geht von Mord aus. Jetzt hofft sie bei der Suche nach den Tätern endlich weiter zu kommen. Sie hat den Fall am Abend in der Fernsehsendung "Aktenzeichen xy ungelöst" vorgestellt. 20 Hinweise sind danach eingegangen. Die Ermittler wollen jeden einzelnen gründlich prüfen, mit Zeugen sprechen und vielleicht Ortstermine organisieren.