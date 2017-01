12.01.17 - 06:38

Immer mehr verstopfte Kanäle im Kreis durch Feuchttücher

Viele von Ihnen greifen heute Morgen im Badezimmer zum Feuchttuch. Sie sind für den Baby-Popo, zum Abschminken oder zum schnellen Wegputzen gut - wischen und ab damit ins Klo. Dadurch verstopfen Kanäle immer mehr. Abwasserbetriebe im Kreis schlagen jetzt Alarm, um diesen Trend zu stoppen.

Zuläufe sind regelmäßig vollgestopft mit Feuchttüchern, Pumpen versagen ihren Dienst. Arbeiter müssen sie alle zwei Wochen ausbauen und wieder säubern. Jede Aktion kostet mehrere tausend Euro, rechnet der Lippeverband vor. Bei knapp einem Dutzend Abwasserwerken sorgen die Feuchttücher jedes Jahr für hunderttausende Extra-Kosten. In Merfeld hat der Lippeverband inzwischen einen Grobstoffzerkleinerer eingebaut. Die Kosten gibt der Verband an die Städte und Gemeinden weiter. Die holen sich das Geld über die Abwassergebühren zurück. Feuchttücher zersetzen sich im Gegensatz zu Toilettenpapier kaum. Sie gehören in den Müll, nicht in die Toilette.